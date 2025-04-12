Нашатирно-анісові краплі (Liquor ammonii-anisatus)
Нашатирно-анісові краплі інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 мл препарату містить олії анісової 0,0281 г, аміаку розчину 10% 0,15 мл;
допоміжна речовина: етанол розведений.
1 крапля (0,02 мл) містить 70% (0,014 мл) етанолу розведеного.
Лікарська форма
Краплі оральні, розчин.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або злегка жовтуватого кольору рідина з сильним анісовим та аміачним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код АТХ R05C A10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Комбінований лікарський засіб з відхаркувальною дією. Анісова олія стимулює секрецію бронхіальних залоз, аміак сприяє розріджуванню мокротиння та його легкому відходженню. Крім того, анісова олія сприяє травленню і виявляє вітрогінну та антисептичну дію. Внаслідок лікування у хворих покращується травлення, нормалізується секреторна і моторна функції шлунка та кишечнику, зникає метеоризм.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Показання
У комплексному лікуванні захворювань органів дихання: фарингіти, трахеїти, бронхіти (гострий та хронічний), бронхопневмонії, коклюш у дітей.
Протипоказання
«Нашатирно-анісові краплі» не призначати при індивідуальній непереносимості препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарати термопсису, алтеї, інші відхаркувальні засоби посилюють терапевтичний ефект «Нашатирно-анісових крапель».
Необхідно уникати одночасного застосування інших лікарських засобів, що містять етанол.
Особливості застосування
При застосуванні препарату слід утримуватися від вживання алкоголю.
Лікарський засіб містить етанол! Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У період лікування слід утримуватись від керування автомобілем та роботи зі складними механізмами.
Спосіб застосування та дози
«Нашатирно-анісові краплі» застосовувати внутрішньо. Дітям з 12 до 14 років — 10-12 крапель (розвести в 1 столовій ложці рідини). Дорослим і дітям з 14 років - 10-15 крапель (розвести в 1 столовій ложці рідини).
Приймати «Нашатирно-анісові краплі» 3-4 рази на день. Тривалість лікування визначає лікар залежно від досягнутого ефекту, переносимості лікарського засобу та характеру комплексної терапії.
«Нашатирно-анісові краплі» призначати у комплексній терапії з препаратами термопсису, алтеї та іншими відхаркувальними засобами, а також, у разі необхідності, з антибіотиками та іншими протизапальними засобами.
Діти
Застосовувати дітям з 12 років.
Передозування
Не виявлене.
Побічні реакції
Алергічні реакції, у тому числі висипи на шкірі, свербіж, гіперемія, набряк, бронхоспазм.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконах або у флаконах-крапельницях, у пачках або без пачок.
Категорія відпуску
Без рецепта.