«Нашатирно-анісові краплі» застосовувати внутрішньо. Дітям з 12 до 14 років — 10-12 крапель (розвести в 1 столовій ложці рідини). Дорослим і дітям з 14 років - 10-15 крапель (розвести в 1 столовій ложці рідини).

Приймати «Нашатирно-анісові краплі» 3-4 рази на день. Тривалість лікування визначає лікар залежно від досягнутого ефекту, переносимості лікарського засобу та характеру комплексної терапії.

«Нашатирно-анісові краплі» призначати у комплексній терапії з препаратами термопсису, алтеї та іншими відхаркувальними засобами, а також, у разі необхідності, з антибіотиками та іншими протизапальними засобами.