Нашатирно-анісові краплі (Liquor ammonii-anisatus)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,58
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,77
Економія при броні: -2,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,30
Економія при броні: -12,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,66
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,64
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,40
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,61
Економія при броні: -5,10 грн