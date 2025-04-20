Нашатирно-анісові краплі (Liquor ammonii-anisatus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,40
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
51,09
Економія при броні: -2,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,47
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,38
Економія при броні: -1,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
36,61
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,78
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,84
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,40
Економія при броні: -13,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,88
Економія при броні: -6,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,43
Економія при броні: -6,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,40
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,93
Економія при броні: -6,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,40
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
38,84
Економія при броні: -1,21 грн