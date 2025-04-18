Нашатирно-анісові краплі (Liquor ammonii-anisatus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,89
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,55
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,68
Економія при броні: -4,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,79
Економія при броні: -5,37 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
38,56
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,71
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,12
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,25
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,53
Економія при броні: -2,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,80
Економія при броні: -1,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,40
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,13
Економія при броні: -5,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"