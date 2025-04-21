Нашатирно-анісові краплі (Liquor ammonii-anisatus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,67
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,40
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,82
Економія при броні: -3,45 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,84
Економія при броні: -4,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,40
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,40
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,40
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,95
Економія при броні: -4,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,67
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,20
Економія при броні: -3,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,40
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,19
Економія при броні: -5,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,42
Економія при броні: -2,31 грн