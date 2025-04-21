Нашатирно-анісові краплі (Liquor ammonii-anisatus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,30
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,11
Економія при броні: -4,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,40
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,80
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,59
Економія при броні: -3,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
41,90
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,18
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,97
Економія при броні: -2,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,40
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,40
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,91
Економія при броні: -5,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Нашатирно-анісові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,33
Економія при броні: -4,09 грн