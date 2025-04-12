Лінімент призначений тільки для зовнішнього застосування. Не слід допускати потрапляння лініменту на слизові оболонки. Перед накладанням пов'язки рану слід очистити від некротичних тканин, розкрити пухирі, промити антисептичним розчином.

Дьоготь березовий, що входить до складу бальзамічного лініменту, здатний підвищувати чутливість до сонячного світла, тому влітку слід уникати перебування на сонці під час лікування препаратом.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров'я погіршиться, або виникнуть будь-які небажані явища, необхідно призупинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря щодо подальшого лікування.

Запобігати потраплянню лініменту в очі. У разі випадкового потрапляння лініменту в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.