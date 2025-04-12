ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)
ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить дьогтю березового — 0,03 г, ксероформу — 0,03 г;
допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, олія рицинова.
Лікарська форма
Лінімент.
Основні фізико-хімічні властивості: лінімент від світло-жовтого до бурого кольору, із специфічним запахом. За зовнішнім виглядом лінімент повинен бути однорідним.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфікуючі засоби.
Код АТХ D08А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат має антисептичні властивості. Чинить слабку подразнювальну дію на рецептори тканин, сприяє прискоренню процесу регенерації епідермісу, нормалізуючи кровопостачання тканин.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Місцеве лікування гнійно-запальних процесів (абсцеси, фурункули), а також інфікованих ран, трофічних виразок, пролежнів, обморожень, опіків.
Протипоказання
Підвищена чутливість до фенолу та його похідних, а також інших компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні на тих же ділянках шкіри з іншими препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.
Особливості застосування
Лінімент призначений тільки для зовнішнього застосування. Не слід допускати потрапляння лініменту на слизові оболонки. Перед накладанням пов'язки рану слід очистити від некротичних тканин, розкрити пухирі, промити антисептичним розчином.
Дьоготь березовий, що входить до складу бальзамічного лініменту, здатний підвищувати чутливість до сонячного світла, тому влітку слід уникати перебування на сонці під час лікування препаратом.
Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров'я погіршиться, або виникнуть будь-які небажані явища, необхідно призупинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря щодо подальшого лікування.
Запобігати потраплянню лініменту в очі. У разі випадкового потрапляння лініменту в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю доцільність застосування препарату визначає лікар з урахуванням співвідношення користі для матері/ризику для дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Немає інформації щодо впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати зовнішньо. Дорослим наносити 2–3 рази на добу тонким шаром на уражені ділянки шкіри або накладати фіксуючу пов'язку у 5–6 шарів марлі, просоченої препаратом. Тривалість курсу лікування — від 6 до 20 діб — визначає лікар залежно від перебігу хвороби, стану пацієнта.
Діти
Безпека та ефективність застосування препарату дітям не встановлені.
Передозування
Можливі прояви місцевої алергічної реакції (у т. ч. висипання, свербіж).
Побічні реакції
При тривалому застосуванні можливі прояви місцевої алергічної реакції (у т. ч. гіперемія, свербіж, шкірні висипи, кропив'янка, набряки).
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 г у тубах в пачках або без пачки.
Категорія відпуску
Без рецепта.