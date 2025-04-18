ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
10.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
12.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 71
13.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 44
14.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
6.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
11.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 1
17.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
20.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Прокопія Романа, 8
27.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"