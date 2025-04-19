ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
37,91
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
64.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
40,90
Економія при броні: -10,00 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
67.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
69.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"