ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 137
3.6 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Клочківська, 197
3.6 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
4.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Амурський, 1
4.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"