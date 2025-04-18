ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
38,40
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
37,91
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
41,90
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
4.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн