ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 1
83.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1/1
104.2 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Революції Гідності, 1
104.9 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гоголів, вул. Київська, 164-Г
111.4 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Батурин, вул. Ющенка, 19-А
111.7 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським) лінімент туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
39,81
Економія при броні: -1,19 грн