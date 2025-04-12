При застосуванні препарату слід утримуватись від вживання алкогольних напоїв.

Слід застосовувати з обережністю хворим з хворобою Дауна, при церебральному паралічі, пошкодженнях мозку, пацієнтам з рефлюкс-езофагітом, грижею стравохідного отвору діафрагми, що поєднується з рефлюкс-езофагітом, із запальними захворюваннями кишечнику, включаючи неспецифічний виразковий коліт, хворобу Крона, пацієнтам з мегаколоном, із ксеростомією (сухістю в роті), хворим літнього віку та/або ослабленим хворим, з хронічними захворюваннями легень без оборотної обструкції, з вегетативною нейропатією, при хронічному алкоголізмі, лікуванні цитостатиками.

При застосуванні препарату можливе підвищення температури тіла, утруднене ковтання, біль у горлі.

Валеріана може виявляти помірний депресивний ефекти, тому не рекомендується сумісний прийом препарату із синтетичними седативними засобами через потенціювання ефекту.

При вираженому атеросклерозі мозкових судин препарат можна застосовувати тільки під контролем лікаря.

Можлива специфічна чутливість до запаху валеріани.

Не слід перевищувати рекомендовані дози препарату.

Препарат містить етанол!

Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.