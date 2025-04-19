Валокормід (Valocormidum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,60
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,20
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,60
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,23
Економія при броні: -1,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,10
Економія при броні: -11,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,10
Економія при броні: -11,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,05
Економія при броні: -9,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,10
Економія при броні: -11,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,10
Економія при броні: -7,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,10
Економія при броні: -11,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 3
2.0 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"