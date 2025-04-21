Валокормід (Valocormidum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,42
Економія при броні: -7,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,81
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,10
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,10
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,48
Економія при броні: -9,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,24
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,85
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,14
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,30
Економія при броні: -9,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,52
Економія при броні: -8,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,50
Економія при броні: -8,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,30
Економія при броні: -5,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,23
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,98
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,52
Економія при броні: -1,63 грн