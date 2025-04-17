Валокормід (Valocormidum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 245 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,20
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,92
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,95
Економія при броні: -1,41 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,96
Економія при броні: -1,13 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,79
Економія при броні: -5,17 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"