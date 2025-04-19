Валокормід (Valocormidum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,71
Економія при броні: -7,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,41
Економія при броні: -7,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,41
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,09
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,97
Економія при броні: -6,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,97
Економія при броні: -9,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,83
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,53
Економія при броні: -1,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,95
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,03
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,74
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,84
Економія при броні: -2,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,66
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,14
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,21
Економія при броні: -2,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,10
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,13
Економія при броні: -7,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,90
Економія при броні: -1,10 грн