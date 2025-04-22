Валокормід (Valocormidum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,46
Економія при броні: -6,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
32,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,04
Економія при броні: -7,32 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,64
Економія при броні: -8,92 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,10
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,98
Економія при броні: -6,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,82
Економія при броні: -7,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,64
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,57
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,09
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,57
Економія при броні: -1,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
32,97
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,60
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,89
Економія при броні: -3,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,79
Економія при броні: -8,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Валокормід краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"