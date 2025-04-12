М'яти перцевої настойка (TINCTURA MENTHAE PIPERITAE)
М'яти перцевої настойка інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 флакон містить настойки м'яти перцевої (Menthae piperitae folium) (1 : 20) (екстрагент — етанол 90%) 25 мл;
допоміжна речовина: олія м'яти перцевої.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина від зеленого до зелено-бурого кольору, з запахом м'яти перцевої. У процесі зберігання можливе випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТХ A04A D.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Олія м'яти перцевої (містить до 70% ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться у листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолова та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Показання
Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічні болі.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма і спазмофілія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлена.
Особливості застосування
Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.
Застосування у період вагітності або годування груддю
М'яти перцевої настойка містить спирт етиловий, тому препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймати внутрішньо до їди. Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 10−15 крапель настойки 3−4 рази на день.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.
Діти
Не рекомендується застосовувати «М'яти перцевої настойку» дітям до 12 років через вміст спирту етилового, що входить до складу препарату.
Передозування
Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконах-крапельницях або флаконах у пачці або без пачки.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua.