М'яти перцевої настойка (TINCTURA MENTHAE PIPERITAE)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
8.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
12.5 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
12.7 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
6.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
9.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
44.5 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
62.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
113.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
115.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
122.7 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
153.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,34
Економія при броні: -0,55 грн