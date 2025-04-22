М'яти перцевої настойка (TINCTURA MENTHAE PIPERITAE)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,90
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -4,10 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,40
Економія при броні: -5,30 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Вокзальна, 1
65.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
16,62
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Проскури Івана, 3
115.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,40
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
16,00
Економія при броні: -1,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
118.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,50
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"