М'яти перцевої настойка (TINCTURA MENTHAE PIPERITAE)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,95
Економія при броні: -3,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,50
Економія при броні: -3,91 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,50
Економія при броні: -3,91 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,50
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,50
Економія при броні: -3,91 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,40
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -4,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"