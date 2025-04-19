М'яти перцевої настойка (TINCTURA MENTHAE PIPERITAE)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,90
Економія при броні: -4,80 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
20,13
Економія при броні: -0,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,46
Економія при броні: -0,52 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
20,21
Економія при броні: -0,27 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Подорожник
Зубра, вул. Франка Івана, 95-Б
7.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,30 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
9.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
15.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,90
Економія при броні: -4,90 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
24.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,03
Економія при броні: -0,19 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
27.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,74
Економія при броні: -0,01 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
33.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
41.7 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
16,52
Економія при броні: -0,05 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
41.7 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
42.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
45.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"