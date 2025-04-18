М'яти перцевої настойка (TINCTURA MENTHAE PIPERITAE)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
6.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
8.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
10.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
10.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11-А
47.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,40
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 7
102.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,40
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, перех. Вавілова / Хмельницького Богдана, 9/26
128.7 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
17,90
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
129.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -4,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
16,62
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
130.6 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Юр'ївка, вул. Центральна, 108/1
139.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
157.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
164.3 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
164.4 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,40
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
164.9 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
165.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 57
166.2 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гідності, 19-А
167.0 км
М'яти перцевої настойка настоянка флакон 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
18,30
Економія при броні: -5,30 грн