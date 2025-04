фармакодинамічні властивості

Фармакодинамічний ефект

Фондапарінукс — це синтетичний селективний інгібітор активованого фактора X (Xa). Антитромботична активність фондапарінуксу заснована на селективному пригніченні фактора Xa, спричиненого антитромбіном III. Завдяки селективному зв’язуванню з антитромбіном, фондапарінукс (приблизно в 300 разів) посилює антитромбіно-опосередковане інгібування фактора Xa. Пригнічення фактора Xa спричиняє перерив каскаду згортання крові, запобігаючи тим самим як вироблення тромбіну, так і ріст тромбів. Фондапарінукс не інактивує тромбін (активований фактор II) та не впливає на тромбоцити.

У терапевтичних дозах фондапарінукс не надає клінічно значущого впливу на звичайні тести на згортання, такі як активований частковий тромбопластиновий час (aPTT), активований час згортання (ACT) або протромбіновий час (PT)/INR у плазмі крові, а також час кровотечі або фібринолітична активність. Однак були отримані рідкісні спонтанні повідомлення про подовження aPTT. При більш високих дозах може спостерігатися незначне розширення aPTT. У дослідженнях взаємодії не було суттєвого впливу на антикоагулянтну активність варфарину (значення INR) у дозі 10 мг.

Фондапарінукс, як правило, не має перехресної реактивності у пацієнтів із індукованою гепарином тромбоцитопенією (HIT). Однак, про рідкісні спонтанні повідомлення про HIT повідомлялося у пацієнтів, які отримували фондапарінукс.

Фармакокінетичні властивості

Поглинання

Після п/ш введення фондапарінукс повністю та швидко всмоктується (абсолютна біодоступність 100%). Після однократної п/ш ін’єкції 2,5 мг фондапарінуксу було досягнуто пікової плазмові концентрації (середня C max = 0,34 мг/л) у молодих здорових добровольців через 2 год після застосування. Напівмаксимальна концентрація в плазмі крові досягається через 25 хв.

У старших здорових добровольців фармакокінетика фондапарінуксу після п/ш введення лінійна в межах 2-8 мг. Після однократного п/ш введення стаціонарний рівень плазми крові досягається через 3-4 дні із збільшенням C max та AUC у 1,3 рази.

Середні (CV%) фармакокінетичні параметри стійкого стану фондапарінуксу у пацієнтів, які перенесли операцію заміщення стегна, які отримували фондапарінукс 2,5 мг 1 раз на добу, становлять: C max (мг/л) — 0,39 (31%), T max ( h) - 2,8 (18%) та C min (мг/л) — 0,14 (56%). У пацієнтів літнього віку з переломом стегна концентрації в стаціонарному стані становлять C max (мг/л) — 0,50 (32%), C min (мг/л) — 0,19 (58%).

Розподіл

Обсяг розповсюдження фондапарінукса обмежений (7–11 літрів). Фондапарінукс не зв’язується значно з іншими білками плазми крові, включаючи фактор тромбоцитів 4 (PF 4).

Оскільки фондапарінукс не зв’язується значною мірою з білками плазми крові, крім ATIII.

Біотрансформація

Хоча не досліджено повністю, немає доказів того, що фондапарінукс метаболізується або утворюються активні метаболіти.

Фондапарінукс не впливає in vitro на ферментну систему CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 або CYP3A4). Таким чином, не очікується взаємодії фондапаринуксу in vivo з іншими ЛЗ шляхом загальної метаболізації CYP.

Виведення

Т ½ становить приблизно 17 год у здорових, молодих добровольців та приблизно 21 год у здорових, літніх людей. Фондапаринукс виводиться в незміненому вигляді нирками (64 — 77%).