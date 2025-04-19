Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
1844,26
Економія при броні: -89,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2610,72
Економія при броні: -103,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
8.1 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
21.5 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2693,87
Економія при броні: -136,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
26.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
32.5 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2154,04
Економія при броні: -124,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
108.0 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
194.1 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
194.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
195.1 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
195.6 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Перемоги, 53
198.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
198.7 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
198.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
224.0 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
236.7 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.