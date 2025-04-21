Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Володарка, вул. Армійська, 4
108.7 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
110.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
116.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-Б
132.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн