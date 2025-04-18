Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Первомайськ, вул. Одеська, 113
171.6 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Варварівська, 1
174.5 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 2-А
254.1 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
254.6 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
254.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
255.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
255.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн