Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
53.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
86.7 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
219.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
226.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
327.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
329.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
334.7 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
405.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2549,00 грн