Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИІнші антитромботичні засобиФондапарінуксАрикстра®Ціни в аптеках

Арикстра® розчин для ін'єкцій 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Львів (81403) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
2454,80 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
2454,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
2676,90 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
2419,99
Економія: -12,31 грн
2407,68 грн
В інших містах:
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (1)
2419,99
Економія: -12,31 грн
2407,68 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
2419,99
Економія: -12,31 грн
2407,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
2712,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
2577,60 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 34
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
2407,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: шприц (5)
2676,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
Всього: упаковка (1)
2478,99
Економія: -71,31 грн
2407,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
2713,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 68
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
2454,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: шприц (5)
2639,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
2698,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: шприц (5)
2644,40 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
2414,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
2454,80 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
Всього: упаковка (1)
2454,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: шприц (7)
2699,70 грн