Арикстра® розчин для ін'єкцій 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Львів (81403) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Соборна, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Любінська, 96
В інших містах:
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 34
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 68
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27