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Арикстра
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Нікополь, просп. Трубників, 85
81.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2360,47
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2454,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2451,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
113.0 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
1285,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
114.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2739,11
Економія при броні:
-181,96 грн
2557,15
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
114.5 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2460,60
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
116.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2109,36
Економія при броні:
-79,56 грн
2029,80
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
136.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
1865,96
Економія при броні:
-110,78 грн
1755,18
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
138.1 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2494,90
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
138.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2688,08
Економія при броні:
-180,68 грн
2507,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
138.8 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2522,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
147.0 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2514,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2469,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
157.9 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2522,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
165.2 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2498,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 113
189.1 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2542,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Варварівська, 1
189.4 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2508,20
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
195.0 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2522,60
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2500,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
236.3 км
Арикстра® розчин для ін'єкцій 2.5 мг шприц 0.5 мл №10
Aspen Pharma Trading Ltd.
2505,20
грн
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