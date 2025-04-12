через підвищену чутливість до препарату пацієнтам літнього віку лікування розпочинають із застосування 1 таблетки 3 рази на добу. При нормальній переносимості препарату переходять на звичайні дози.

При поєднанні AV–блокади з іншими порушеннями ритму препарат не призначають. Небажано застосовувати при значній артеріальній гіпотензії. З обережністю призначати пацієнтам зі схильністю до бронхоспазму, ХОЗЛ.

Під час лікування препаратом необхідно обмежити вживання продуктів, до складу яких входить кофеїн.

Препарат призначають з обережністю пацієнтам з дефіцитом вітаміну В 12 , злоякісними новоутвореннями, анемією нез’ясованої етіології, оскільки фолієва кислота може заважати діагностиці злоякісної анемії шляхом полегшення гематологічних проявів хвороби, дозволяючи при цьому прогресувати неврологічним ускладненням. У разі перніціозної анемії препарат необхідно застосовувати лише на фоні застосування вітаміну В 12 .

Тривалий прийом фолієвої кислоти, особливо у високих дозах, не рекомендується через ризик зниження концентрації в крові ціанокобаламіну. При тривалому застосуванні препарату необхідно контролювати рівень магнію в крові.

Застосування у період вагітності та годування груддю. Клінічні дані про безпеку та ефективність застосування препарату у період вагітності відсутні, тому застосування його у вагітних протипоказане. На період лікування слід припинити годування груддю.

Діти. Клінічний досвід застосування препарату у дітей віком до 18 років відсутній, тому його не призначають цій категорії пацієнтів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на можливість керування автомобілем або роботу з іншими механізмами. У випадках, коли під час лікування препаратом спостерігається за різних причин запаморочення, зниження артеріального тиску, слід утриматися від керування транспортними засобами та роботи з механізмами.