Адвокард® (Advocard)
Адвокард інструкція із застосування
Склад
Магладен (аденозин-5'-трифосфатоглюконато-магнію (II) тринатрієва сіль - 29,25 мг
Молсидомін - 0,3 мг
Кислота фолієва - 0,45 мг
Фармакологічні властивості
препарат Адвокард чинить антиангінальну та антиішемічну дію, виявляє мембранопротекторний та антиоксидантний ефект, покращує метаболізм міокарда, захищаючи клітини від гіпоксії, має антиатеросклеротичні властивості за рахунок нормалізації обміну гомоцистеїну. Механізм дії препарату Адвокард пов’язаний з комплексним впливом інгредієнтів препарату.
Магладен впливає на пуринові (аденозинові) рецептори, активуючи калієві канали, що призводить до пригнічення надходження іонів кальцію в клітини та супроводжується антиішемічною, мембраностабілізувальною дією, антиаритмічним ефектом.
За рахунок впливу на пуринові рецептори магладен виявляє антиагрегантний ефект.
Молсидомін та його активні метаболіти SIN 1 та SIN 1A є донорами оксиду азоту. Оксид азоту стимулює систему гуанілатциклази та активує АТФ-чутливі калієві канали, що призводить до блокування надходження іонів кальцію в клітини судин та супроводжується їх розширенням. Молсидомін позитивно впливає на показники системної гемодинаміки, зменшуючи навантаження на міокард. Блокуючи синтез фосфоліпаз тромбоцитів та активуючи синтез простацикліну судинною стінкою, молсидомін виявляє антиагрегантні властивості.
Фолієва кислота бере участь у багатьох метаболічних процесах. Стимулюючи обмінні процеси в міокарді, фолієва кислота покращує його функціональну активність. Препарат в умовах коронарної недостатності зумовлює енергозберігаючий ефект за рахунок зменшення потреби міокарда в кисні. Адвокард зменшує кількість лактату в міокарді, пригнічує активність мембранозв’язаних фосфоліпаз, попереджує структурно-функціональне пошкодження мембран кардіоміоцитів, забезпечує сталість кількісного та якісного складу ліпідів мембран. Адвокард покращує коронарний кровотік, підвищує толерантність до фізичного навантаження, знижує частоту та вираженість нападів стенокардії. Застосування препарату сприяє нормалізації концентрації іонів магнію у тканинах. Адвокард виявляє антиаритмічний ефект.
Показання Адвокард
у складі комплексної терапії стенокардії напруження та спокою, серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця; профілактика та лікування нападів стенокардії.
Застосування Адвокард
разова доза препарата Адвокард — 1–3 таблетки 3–4 рази на добу незалежно від прийому їжі. Курс лікування становить 20–30 діб. При нападі стенокардії препарат приймати по 1–3 таблетки. Максимальна разова доза — 3 таблетки. Максимальна добова доза становить 20 таблеток.
Протипоказання
підвищена чутливість, тяжка артеріальна гіпотензія, тяжка форма бронхіальної астми, кардіогенний та інші види шоку, гостра стадія інфаркту міокарда, особливо зі зниженим артеріальним тиском, черепно-мозкова травма, синоатріальна та атріовентрикулярна блокада ІІ–ІІІ ступеня, геморагічний інсульт, глаукома, неліковані злоякісні новоутворення, дитячий вік, період вагітності та годування груддю.
Побічна дія
з боку серцевої системи: артеріальна гіпотензія, колапс, тахікардія.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в голові.
З боку травного тракту: нудота, відчуття гіркоти в роті, неприємні відчуття в епігастрії, метеоризм.
Інші: гіперемія обличчя, загальна слабкість, алергічні реакції, висип на шкірі, свербіж, кропив’янка, бронхоспазм, анафілактичні реакції.
Особливості застосування
через підвищену чутливість до препарату пацієнтам літнього віку лікування розпочинають із застосування 1 таблетки 3 рази на добу. При нормальній переносимості препарату переходять на звичайні дози.
При поєднанні AV–блокади з іншими порушеннями ритму препарат не призначають. Небажано застосовувати при значній артеріальній гіпотензії. З обережністю призначати пацієнтам зі схильністю до бронхоспазму, ХОЗЛ.
Під час лікування препаратом необхідно обмежити вживання продуктів, до складу яких входить кофеїн.
Препарат призначають з обережністю пацієнтам з дефіцитом вітаміну В12, злоякісними новоутвореннями, анемією нез’ясованої етіології, оскільки фолієва кислота може заважати діагностиці злоякісної анемії шляхом полегшення гематологічних проявів хвороби, дозволяючи при цьому прогресувати неврологічним ускладненням. У разі перніціозної анемії препарат необхідно застосовувати лише на фоні застосування вітаміну В12.
Тривалий прийом фолієвої кислоти, особливо у високих дозах, не рекомендується через ризик зниження концентрації в крові ціанокобаламіну. При тривалому застосуванні препарату необхідно контролювати рівень магнію в крові.
Застосування у період вагітності та годування груддю. Клінічні дані про безпеку та ефективність застосування препарату у період вагітності відсутні, тому застосування його у вагітних протипоказане. На період лікування слід припинити годування груддю.
Діти. Клінічний досвід застосування препарату у дітей віком до 18 років відсутній, тому його не призначають цій категорії пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на можливість керування автомобілем або роботу з іншими механізмами. У випадках, коли під час лікування препаратом спостерігається за різних причин запаморочення, зниження артеріального тиску, слід утриматися від керування транспортними засобами та роботи з механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при одночасному застосуванні препарату Адвокард з гіпотензивними засобами спостерігається посилення їх дії. Не рекомендується одночасний прийом із силденафілом, оскільки можливий розвиток артеріальної гіпотензії.
Дипіридамол посилює терапевтичний ефект препарату, а ксантинолу нікотинат, кофеїн, теофілін, амінофілін — зменшують.
Препарат посилює антиангінальну дію блокаторів α- і β-адренорецепторів, блокаторів кальцієвих каналів, нітратів.
Вживання алкоголю під час лікування повністю виключається.
При одночасному застосуванні молсидоміну з периферичними вазодилататорами, антагоністами іонів кальцію, гіпотензивними засобами потенціюється гіпотензивний ефект. При одночасному застосуванні з ацетилсаліциловою кислотою потенціюється антиагрегантний ефект.
У пацієнтів, які тривалий час лікуються протиепілептичними засобами, може спостерігатися дефіцит фолату. Тому застосування фолієвої кислоти може знизити рівень протиепілептичних препаратів у плазмі крові та спровокувати епілептичний напад.
Пероральні протизаплідні засоби, етанол, сульфасалазин, циклосерин, глутетимід та метотриксат можуть впливати на метаболізм фолату.
Фолієва кислота підвищує метаболізм фенітоїну. Випадки зниження чи зміни абсорбції можливі при одночасному застосуванні колестираміну і фолієвої кислоти. Тому препарат потрібно приймати за 1 год до або через 4–6 год після прийому колестираміну.
Передозування
передозування супроводжується головним болем, запамороченням, порушенням зору. У цих випадках можливе застосування кофеїну або препаратів, що його містять.
Артеріальна гіпотензія, яка супроводжується нудотою і блюванням, брадикардія, виникнення AV–блокади, синкопальний стан, пов’язаний з раптовим зниженням артеріального тиску, колапс. Рідко можливі посилення діурезу, неприємні відчуття в грудях, гіпертермія, в поодиноких випадках — гіпермагніємія. Лікування: симптоматичне.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.