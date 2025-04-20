Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,79
Економія при броні: -24,89 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
132,00
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
138,08
Економія при броні: -18,91 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
136,25
Економія при броні: -19,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
131,83
Економія при броні: -19,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
132,00
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
138,08
Економія при броні: -5,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80
Економія при броні: -12,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
137,54
Економія при броні: -22,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
138,64
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
134,73
Економія при броні: -16,05 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
132,99
Економія при броні: -24,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80 грн