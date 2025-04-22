Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80
Економія при броні: -10,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,47
Економія при броні: -4,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
136,70
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
144,79
Економія при броні: -22,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
43,36
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
142,50
Економія при броні: -22,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
136,60
Економія при броні: -13,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
140,48
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
136,60
Економія при броні: -13,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
138,20
Економія при броні: -15,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
144,31
Економія при броні: -23,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС