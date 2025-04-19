Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 285 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
139,93
Економія при броні: -23,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
142,36
Економія при броні: -25,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
138,97
Економія при броні: -20,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
120,30
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
120,20
Економія при броні: -0,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
139,95
Економія при броні: -23,75 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
139,08
Економія при броні: -23,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
142,04
Економія при броні: -25,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
141,35
Економія при броні: -25,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
141,80
Економія при броні: -24,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
139,67
Економія при броні: -23,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
140,78
Економія при броні: -25,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
138,32
Економія при броні: -22,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС