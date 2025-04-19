Львів (адресу не вказано)
Доступно в 256 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
142,47
Економія при броні: -22,88 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80
Економія при броні: -14,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
120,30
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
142,95
Економія при броні: -18,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
140,18
Економія при броні: -17,57 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
133,80
Економія при броні: -14,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
120,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Адвокард® таблетки блістер №30
ФарКоС