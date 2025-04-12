СОСНИ БРУНЬКИ бруньки
СОСНИ БРУНЬКИ бруньки інструкція із застосування
Лікарська форма
Бруньки.
Окремі бруньки або по кілька штук у мутовках, без стебла або з залишком стебла; колір ззовні рожево-бурий, на зламі зелений або бурий; запах ароматний, смолистий; смак гіркуватий.
Фармакотерапевтична група
Засоби, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A.
Біологічно активні речовини препарату стимулюють секреторну активність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, чинять відхаркувальну дію, діють бактерицидно на патогенну мікрофлору носоглотки і ротової порожнини, а також мають слабкі сечогінні та потогінні властивості.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Нефрити, нефрози, пієліти, гломерулонефрити, гепатити, нефропатії вагітних, бронхіальна астма.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки бруньок помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.
Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям старше 14 років — по 1/3 склянки; дітям 12–14 років — по 2 столові ложки, 7–12 років — по 1 столовій ложці,
3–7 років — по 1 чайній ложці.
Підігрітий відвар застосовують місцево для інгаляцій та полоскань.
Перед застосуванням препарат збовтати.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
Передозування та тривале застосування спричинюють запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій — при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Упаковка
По 30 г, 75 г у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.