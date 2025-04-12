2 столові ложки бруньок помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям старше 14 років — по 1/3 склянки; дітям 12–14 років — по 2 столові ложки, 7–12 років — по 1 столовій ложці,

3–7 років — по 1 чайній ложці.

Підігрітий відвар застосовують місцево для інгаляцій та полоскань.

Перед застосуванням препарат збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.