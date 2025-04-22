Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
108,85
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,80
Економія при броні: -5,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
108,65
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,30
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,53
Економія при броні: -3,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,01
Економія при броні: -5,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
108,47
Економія при броні: -4,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,70
Економія при броні: -5,76 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
109,45
Економія при броні: -5,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"