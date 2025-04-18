Київ (адресу не вказано)
Доступно в 356 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,00
Економія при броні: -6,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,14
Економія при броні: -4,01 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,84
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,10
Економія при броні: -6,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,90
Економія при броні: -17,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,26
Економія при броні: -5,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,65
Економія при броні: -11,55 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"