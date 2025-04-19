Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,63
Економія при броні: -6,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,89
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,80
Економія при броні: -4,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,44
Економія при броні: -6,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,06
Економія при броні: -6,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
108,85
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,20
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,74
Економія при броні: -25,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,86
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,80
Економія при броні: -4,70 грн