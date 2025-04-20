Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,87
Економія при броні: -2,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,90
Економія при броні: -0,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,33
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,31
Економія при броні: -6,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,60
Економія при броні: -2,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,19
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,57
Економія при броні: -11,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,79
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,24
Економія при броні: -4,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,54
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,20
Економія при броні: -6,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Сосни Бруньки бруньки 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,98
Економія при броні: -4,88 грн