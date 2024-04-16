Активні речовини — “С”СОСНА ЗВИЧАЙНА*& (PINUS SILVESTRIS*&) СОСНА ЗВИЧАЙНА*& (PINUS SILVESTRIS*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Скипидарна мазь Мазь, туба, 25 г, № 1 Тернофарм В 695 аптеках від 22,95 грн Ціни в аптеках Сосни Бруньки Бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола В 327 аптеках від 45,29 грн Ціни в аптеках Сосни Бруньки Бруньки, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави" В 193 аптеках від 50,93 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять СОСНА ЗВИЧАЙНА*&