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Активні речовини — “С”СОСНА ЗВИЧАЙНА*& (PINUS SILVESTRIS*&)

СОСНА ЗВИЧАЙНА*& (PINUS SILVESTRIS*&) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Скипидарна мазь мазь, туба, 25 г, № 1; Тернофарм
Скипидарна мазь Мазь, туба, 25 г, № 1 Тернофарм
В 695 аптеках
від 22,95 грн
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Сосни Бруньки бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Сосни Бруньки Бруньки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 327 аптеках
від 45,29 грн
Ціни в аптеках
Сосни Бруньки бруньки, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Сосни Бруньки Бруньки, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 193 аптеках
від 50,93 грн
Ціни в аптеках