Евкабал® бальзам (Eucabal® balsam)
Евкабал бальзам інструкція із застосування
Склад
Олія евкаліптова - 10 г/100 г
Олія хвойна - 3 г/100 г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Головним активним компонентом препарату є евкаліптова олія із вмістом не менше 80% спазмолітично активного 1,8-цинеолу. Її дія комбінується з дією хвойної олії, яка містить 30–40% альфа-піненів, що поліпшують кровопостачання. Фармакологічна дія зазначених ефірних олій призводить до розрідження та розчинення бронхіального секрету, посилення його виведення миготливим епітелієм, послаблення катаральних проявів у респіраторних шляхах, зменшення вираженості протизапальної дії. Завдяки своїм ліпофільним властивостям активні речовини добре розподіляються по шкірі та всмоктуються. Після всмоктування вони частково виводяться через легені, а отже потрапляють через кровообіг безпосередньо до місця дії. Таким чином, попередня дія, що виникає під час інгаляції, посилюється при прийомі ванн і у разі постільного режиму доповнюється позитивним впливом теплої ванни, яка у поєднанні з активними речовинами спричиняє потовиділення.
Фармакокінетика. Не вивчалася.
Показання Евкабал бальзам
для полегшення симптомів застудних захворювань дихальних шляхів з надлишковим утворенням мокротиння.
Застосування Евкабал бальзам
Евкабал бальзам застосовувати для розтирання або інгаляцій.
Розтирання. Для розтирання Евкабал бальзам застосовувати не розводячи.
Якщо не призначено інакше, смужку емульсії довжиною 2–3 см наносити на шкіру грудної клітки 2–3 рази на добу і добре розтирати (на площині завширшки з долоню). Дітям віком від 6 міс до 2 років препарат можна наносити тільки на спину. Слід подбати, щоб діти не мали можливості контактувати з нанесеною емульсією (закрити ділянку тіла дитини відповідним одягом).
Інгаляції парів. Рекомендується проводити по 3 інгаляції парів щоденно протягом кількох днів до зникнення симптомів. Смужку емульсії довжиною 3–5 см (1 чайна ложка) розчиняти у 1–2 л гарячої води (не вище 70 °С) та вдихати пари під рушником, покладеним на голову (відстань до води має бути не менше 20 см), або через інгалятор. При застосуванні інгалятора смужку емульсії розмішати з гарячою водою в нижній частині інгалятора (для дітей віком 6–12 років — 2–3 см, для дітей віком від 12 років і дорослих — 3–5 см).
Якщо вираженість симптомів не зменшується протягом 4–5 днів або збільшується, у разі задишки, лихоманки або виділення мокротиння з гноєм або кров’ю слід звернутися до лікаря.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. БА, коклюш, псевдокруп, схильність до судом. Пошкоджена шкіра, наприклад при опіках та порушенні цілісності шкіри. Виражена надмірна чутливість дихальних шляхів, наприклад при порушенні функцій голосових зв’язок.
Побічна дія
алергічні реакції, включаючи шкірний висип, свербіж, контактний дерматит, контактну екзему, подразнення шкіри та слизових оболонок, бронхоспазм.
Особливості застосування
застосування у період вагітності або годування грудьми. Оскільки дослідження безпеки застосування препарату у період вагітності не проводилися в достатньому обсязі, не слід застосовувати бальзам у період вагітності. У період годування грудьми не наносити на ділянку грудей.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Дітям віком від 6 міс до 2 років препарат можна наносити тільки на спину. У вигляді інгаляцій використовувати з 6 років тільки під наглядом дорослих.
Особливі заходи безпеки. Не застосовувати на ділянках поблизу очей, не застосовувати на слизові оболонки. Після застосування препарату слід ретельно витерти руки, щоб запобігти контакту з обличчям (насамперед очима). Необхідно звернути увагу на те, щоб діти не торкалися своїми руками ділянок шкіри, на які було нанесено препарат. Цетилстеариловий спирт може спричиняти місцеві подразнення шкіри (наприклад контактний дерматит).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
до цього часу взаємодія з іншими речовинами не виявлена.
Передозування
при правильному застосуванні у рекомендованих дозах інтоксикація практично виключена. При випадковому внутрішньому прийомі нерозведеного препарату слід очікувати ускладнень з боку ШКТ з нудотою, блюванням, можливі діарея, судоми. Резорбтивну дію слід враховувати тільки в крайньому разі.
У легких випадках достатньо припинення застосування лікарського засобу. В інших — слід проводити симптоматичне лікування. При появі судом необхідно ввести 5–10 мг діазепаму в/в або барбітурату короткої дії, а при прийомі всередину — промити шлунок і застосувати натрію сульфат 30 г у 250 мл води.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.