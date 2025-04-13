Евкабал бальзам застосовувати для розтирання або інгаляцій.

Розтирання. Для розтирання Евкабал бальзам застосовувати не розводячи.

Якщо не призначено інакше, смужку емульсії довжиною 2–3 см наносити на шкіру грудної клітки 2–3 рази на добу і добре розтирати (на площині завширшки з долоню). Дітям віком від 6 міс до 2 років препарат можна наносити тільки на спину. Слід подбати, щоб діти не мали можливості контактувати з нанесеною емульсією (закрити ділянку тіла дитини відповідним одягом).

Інгаляції парів. Рекомендується проводити по 3 інгаляції парів щоденно протягом кількох днів до зникнення симптомів. Смужку емульсії довжиною 3–5 см (1 чайна ложка) розчиняти у 1–2 л гарячої води (не вище 70 °С) та вдихати пари під рушником, покладеним на голову (відстань до води має бути не менше 20 см), або через інгалятор. При застосуванні інгалятора смужку емульсії розмішати з гарячою водою в нижній частині інгалятора (для дітей віком 6–12 років — 2–3 см, для дітей віком від 12 років і дорослих — 3–5 см).

Якщо вираженість симптомів не зменшується протягом 4–5 днів або збільшується, у разі задишки, лихоманки або виділення мокротиння з гноєм або кров’ю слід звернутися до лікаря.