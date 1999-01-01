Київ
Інші протикашльові засоби та експекторанти
R05F B02
Протикашльові засоби та експекторанти
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F B
Інші протикашльові засоби та експекторанти
R05F B02
Протикашльові засоби та експекторанти
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Стоптусин-Тева
Таблетки блістер у коробці №20
Teva
від
160,42
грн
в 977 аптеках
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Евкабал® бальзам
Емульсія туба 40 мл №1
esparma
від
117,83
грн
в 829 аптеках
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Стоптусин-Тева
Краплі оральні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 25 мл №1
Teva
від
103,11
грн
в 780 аптеках
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Пектолван® Стоп
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Фармак
від
142,15
грн
в 740 аптеках
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Тос-Май
Таблетки блістер №16
від
238,14
грн
в 713 аптеках
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Стоптусин-Тева
Сироп флакон 100 мл з мірною піпеткою №1
Teva
від
169,78
грн
в 21 аптеці
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Грипоцитрон бальзам
Емульсія нашкірна туба 40 г №1
Здоров'я ФК
від
60,40
грн
в 9 аптеках інших міст
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Стоптусин-Тева
Краплі оральні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 10 мл №1
Teva
Немає в наявності
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Форма випуску
емул.
емул. нашкірна
крап. орал.
крап. орал., р-н
сироп
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блістер
блістер у коробці
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туба 40 мл
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фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 25 мл
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Виробник
esparma
Здоровье
Тева Украина
Фармак
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