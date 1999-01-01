Київ
Інші протикашльові засоби та експекторанти
R05F B02

Протикашльові засоби та експекторанти

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05FКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F BІнші протикашльові засоби та експекторанти
R05F B02Протикашльові засоби та експекторанти
Сортування: По популярності
Стоптусин-Тева
Стоптусин-Тева
Таблетки блістер у коробці №20
Teva
від 160,42 грн
в 977 аптеках
Знайти в аптеках
Евкабал® бальзам
Евкабал® бальзам
Емульсія туба 40 мл №1
esparma
від 117,83 грн
в 829 аптеках
Знайти в аптеках
Стоптусин-Тева
Стоптусин-Тева
Краплі оральні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 25 мл №1
Teva
від 103,11 грн
в 780 аптеках
Знайти в аптеках
Пектолван® Стоп
Пектолван® Стоп
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Фармак
від 142,15 грн
в 740 аптеках
Знайти в аптеках
Тос-Май
Тос-Май
Таблетки блістер №16
від 238,14 грн
в 713 аптеках
Знайти в аптеках
Стоптусин-Тева
Стоптусин-Тева
Сироп флакон 100 мл з мірною піпеткою №1
Teva
від 169,78 грн
в 21 аптеці
Знайти в аптеках
Грипоцитрон бальзам
Грипоцитрон бальзам
Емульсія нашкірна туба 40 г №1
Здоров'я ФК
від 60,40 грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Стоптусин-Тева
Стоптусин-Тева
Краплі оральні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 10 мл №1
Teva
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране