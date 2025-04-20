Евкабал® бальзам (Eucabal® balsam)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
252,90
Економія при броні: -34,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
225,11
Економія при броні: -76,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
254,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
234,21
Економія при броні: -11,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
225,70
Економія при броні: -75,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
220,42
Економія при броні: -70,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
224,49
Економія при броні: -74,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
232,40
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
223,05
Економія при броні: -73,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
231,65
Економія при броні: -74,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
229,25
Економія при броні: -72,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
240,14
Економія при броні: -82,03 грн