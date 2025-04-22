Евкабал® бальзам (Eucabal® balsam)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
250,90
Економія при броні: -24,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
253,72
Економія при броні: -7,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
255,50
Економія при броні: -29,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
251,10
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
240,95
Економія при броні: -82,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
255,20
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
236,77
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
232,40
Економія при броні: -6,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
207,88
Економія при броні: -56,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
230,20
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
223,11
Економія при броні: -71,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
241,32
Економія при броні: -82,52 грн