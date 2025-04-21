Евкабал® бальзам (Eucabal® balsam)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
224,49
Економія при броні: -34,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
253,00
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
222,69
Економія при броні: -57,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
250,50
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
229,04
Економія при броні: -44,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
216,25
Економія при броні: -31,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
254,10
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
241,90
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
234,98
Економія при броні: -81,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
228,18
Економія при броні: -78,43 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
232,10
Економія при броні: -80,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
254,30
Економія при броні: -29,80 грн