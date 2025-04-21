Евкабал® бальзам (Eucabal® balsam)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
219,93
Економія при броні: -74,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
257,30
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
213,19
Економія при броні: -71,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
239,70
Економія при броні: -13,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
239,70
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
239,70
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
223,64
Економія при броні: -73,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
221,47
Економія при броні: -72,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
239,70
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
239,70
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
224,31
Економія при броні: -58,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
228,37
Економія при броні: -62,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
242,00
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
223,48
Економія при броні: -70,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Евкабал® бальзам емульсія туба 40 мл №1
esparma
222,13
Економія при броні: -69,67 грн