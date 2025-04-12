1 столову ложку кореневищ і коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½ склянки, дітям віком 12–14 років — по ⅓ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 100 мл, дітям віком 12–14 років — по ⅓ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8–15 ºС не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.