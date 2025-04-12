Корінь оману

Оману кореневища і корені (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)

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Оману кореневища і корені
Оману кореневища і корені
Кореневища та корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 68,70 грн
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Оману кореневища і корені
Оману кореневища і корені
Кореневища та корені 4 г фільтр-пакет в пачці з внутрішнім пакетом №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 77,00 грн
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Інструкція вказана для Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1

Оману кореневища і корені інструкція із застосування

Інструкція вказана для Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1

Склад

діюча речовина: оману кореневища і корені;

1 пачка містить: оману кореневищ і коренів (Inulae rhizomata et radices) 100 г;

1 фільтр-пакет містить: оману кореневищ і коренів (Inulae rhizomata et radices) 4 г.

Лікарська форма

Кореневища і корені.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки коренів і кореневищ різної форми. Колір сірувато-бурий, жовтувато-білий, жовтувато-сірий.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, антимікробну, жовчогінну, сечогінну, тонізуючу дії; нормалізують моторну і секреторну функції різних відділів шлунково-кишкового тракту, поліпшують обмін речовин.

Показання

Захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, гострі респіраторні захворювання, пневмонії); захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, ентероколіти, відсутність апетиту, розлади травлення).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Тяжкі захворювання серцево-судинної системи, нирок.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами (у т.ч. лікарськими засобами, що містять кодеїн, декстрометорфан).

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку кореневищ і коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½ склянки, дітям віком 12–14 років — по ⅓ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 100 мл, дітям віком 12–14 років — по ⅓ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8–15 ºС не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування

При передозуванні та тривалому застосуванні можливе запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, набряк), печія, біль у животі. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 4 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Кореневища та корені
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
100 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/5682/01/01 від 21.06.2016
Міжнародна назва