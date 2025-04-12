Оману кореневища і корені (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Оману кореневища і корені інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: оману кореневища і корені;
1 пачка містить: оману кореневищ і коренів (Inulae rhizomata et radices) 100 г;
1 фільтр-пакет містить: оману кореневищ і коренів (Inulae rhizomata et radices) 4 г.
Лікарська форма
Кореневища і корені.
Основні фізико-хімічні властивості: шматочки коренів і кореневищ різної форми. Колір сірувато-бурий, жовтувато-білий, жовтувато-сірий.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, антимікробну, жовчогінну, сечогінну, тонізуючу дії; нормалізують моторну і секреторну функції різних відділів шлунково-кишкового тракту, поліпшують обмін речовин.
Показання
Захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, гострі респіраторні захворювання, пневмонії); захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, ентероколіти, відсутність апетиту, розлади травлення).
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Тяжкі захворювання серцево-судинної системи, нирок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами (у т.ч. лікарськими засобами, що містять кодеїн, декстрометорфан).
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку кореневищ і коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½ склянки, дітям віком 12–14 років — по ⅓ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 100 мл, дітям віком 12–14 років — по ⅓ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці.
Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8–15 ºС не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти.
Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.
Передозування
При передозуванні та тривалому застосуванні можливе запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, набряк), печія, біль у животі. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 4 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Ліктрави», Україна.