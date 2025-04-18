Оману кореневища і корені (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 239 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,19
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,48
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"